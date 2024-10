Reggina, Taibi: ‘Presto nuove firme, non tutti sono come Cristini’

Piccolo aggiornamento di mercato a Gazzetta del Sud da parte del DS Massimo Taibi. Si parla dei giocatori già arrivati e di quelli che dovranno arrivare. Questa la situazione:

“Otto undicesimi della squadra potrebbero essere a disposizione di Mimmo Toscano fra domani e mercoledi. Paolucci, De Rose e Bertoncini devono solo firmare e lo faranno non sono tutti come Cristini. Bergamelli non verrà. Al Monopoli ho già sottratto Sounas e Paolucci per cui sto trovando difficoltà per Donnarumma.

Il tempo per arrivare ad alcuni elementi comunque c’è. Dobbiamo avere due interpreti per ogni ruolo e tutti di pari valore, perchè il tecnico deve essere messo nelle condizioni di scegliere senza preoccupazioni”.

