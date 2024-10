Reggina: i due ragazzi di Reggio ci provano ancora

Si comincia. Due settimane di ritiro al S. Agata volute dal tecnico Mimmo Toscano per preparare la Reggina al prossimo campionato. Un gruppo ancora da completare ed è soprattutto il nome dell’attaccante a destare la maggiore curiosità. Di Baclet abbiamo già detto in altre pagine di giornale, il DS Taibi sa bene di non poter sbagliare l’uomo-gol e per questo attende il momento giusto per l’affondo.

Nel frattempo, come scritto nel momento in cui è stato pubblicato l’elenco dei convocati, si rivedono con piacere due vecchie conoscenze del calcio reggino, pur essendo loro ancora giovani. Parliamo di Marco Condemi, classe 95, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, una eterna promessa che, però, non è riuscita ancora ad esplodere in maniera definitiva. Ci prova nuovamente.

Insieme a lui Carmelo Maesano, 96, protagonista con la maglia amaranto nella stagione della ripartenza in serie D, sei gol realizzati e la conferma anche per il campionato successivo. Poi il trasferimento a Trieste con poca fortuna ed ora si aggrega al gruppo per dimostrare di poterci stare ancora. Vedremo.

Un grosso in bocca al lupo ai due ragazzi di Reggio.

