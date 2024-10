De Rosa: ‘Baclet vuole solo la Reggina. I numeri sono dalla sua parte’

La Reggina cerca l’attaccante da doppia cifra e mette Baclet in uscita. Almeno questo era stato detto dal DG Andrea Gianni qualche settimana addietro a Mercato Amaranto su City Now Sport. La redazione ha contattato l’agente del calciatore Maurizio De Rosa per provare a capire qualcosa in più riguardo la posizione del suo assistito: “Baclet ha altri due anni di contratto con la Reggina. Quando si apre il calciomercato tutti sono confermati e tutti sono in uscita, fa parte del gioco.

Ci sta che su Baclet ci siano le attenzioni di altri club, ma la sua intenzione è continuare l’avventura a Reggio Calabria. Ritengo che nei suoi confronti non ci sia stata una visione obiettiva riguardo le partite giocate ed il rendimento. Ha iniziato con due gol subito, un assist ed un rigore sbagliato con il Potenza. Poi, come tutta la squadra, ha pagato il periodo negativo sotto la gestione Drago e non solo per colpa del mister ed al rientro di Cevoli non ha di fatto più giocato.

I numeri sono dalla sua parte, non vedo nessun caso Baclet, certamente i tifosi si aspettano un gol a partita da lui ma, ripeto, come tanti altri ha pagato quel periodo buio. Faccio questo lavoro da diversi anni, non mi affeziono alle società ma solo ai mie calciatori. Niente mi sorprende tanto meno la dichiarazione del DG Gianni, ci può stare. Se si ritiene che il giocatore debba essere messo sul mercato va bene così, ma non per il suo rendimento.

I rapporti tra le parti ci tengo a precisare sono più che buoni. Baclet inizierà il suo ritiro con la Reggina e magari la società rivedrà la sua posizione nei confronti del calciatore, oppure si creeranno delle opportunità di mercato e quindi si andranno a valutare”.

