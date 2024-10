Reggina, gli esperti di mercato indicano il giorno dei tanti arrivi

Giorni decisivi per il calciomercato della Reggina. Domani sera la comitiva amaranto si radunerà al centro sportivo S. Agata e mister Toscano attende da Taibi le notizie che aspettano anche i tifosi. L’arrivo di quei giocatori che andranno a completare l’organico in modo particolare difensori ed attaccanti, con il primo reparto oggi decisamente da ricostruire.

E dagli esperti di mercato è segnata in martedi prossimo la giornata decisiva per gli ultimi affondi. Secondo quanto scrive alfredopedula.com entro quella data si chiuderà per Bertoncini, Bergamelli e De Rose. Accordo di massima con l’attaccante Corazza e intesa anche per il brasiliano Reginaldo.

Lo stesso Pedullà mette in uscita Baclet (Potenza e Carrarese le squadre interessate) e De Falco.

Nei primi giorni della prossima settimana gianlucadimarzio.com segnala l’arrivo di Lorenzo Paolucci dal Monopoli.

Altro possibile colpo quello rappresentato da Marco Rossi, giocatore di grande esperienza, difensore mancino di sicuro affidamento. Vedremo se accadrà tutto.