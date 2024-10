Reggina, Taibi: “Già parlato con nuova società. Closing? Presto”

Le parole del direttore sportivo Massimo Taibi, ospite della trasmissione ‘Momenti Amaranto’ condotta da Michele Favano su Video Touring. “Nuova società? Ci ho già parlato, devo dire che le impressioni tratte sono buonissime. Il closing e l’ufficialità del nuovo corso credo e spero che arriverà presto. Contro il Trapani ci sono tanti motivi per venire al Granillo: ultimi risultati, presenza nuova società, il calore dei tifosi che sta aumentando sempre più. Mi auguro ci sia una bella cornice di pubblico, lo meritano soprattutto questi ragazzi, che hanno superato tante difficoltà. Ritorno di Belardi? E’ come un fratello per me, vedremo se ci sarà la possibilità. Mercato? Vedremo, l’infortunio di Maritato ci ha penalizzato, per il nostro tipo di gioco era importante avere esterni capaci di segnare”.