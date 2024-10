Reggina, Taibi: ‘Siamo un grande gruppo, con un grande tecnico’

Nella settimana in cui si è parlato di quella che è stata la grande notizia in casa amaranto, quindi l’arrivo del centravanti Denis, la squadra sotto le direttive di mister Toscano ha preparato l’esordio assoluto in campionato sul campo della Virtus Francavilla. Su Gazzetta del Sud Massimo Taibi ne ha parlato, insieme alle ambizioni della squadra: “Siamo pronti, abbiamo costruito una squadra per lottare per il vertice, sia pure con il Bari indicato come fuori concorso.

Le griglie di partenza sono importanti, ma poi quello che conta è il campo. Inizieremo su un terreno difficile, in sintetico, contro una squadra che ha un forte collettivo. Puntiamo sul nostro gruppo e su allenatore che sapevo fosse molto bravo, oggi più lo vedo lavorare, più mi convinco che è un grande professionista meritevole di traguardi importanti.

Baclet? Non sono scaramantico, certamente avrà qualche motivazione in più, ma questa potrebbe essere un’arma a doppio taglio. La Reggina dovrà solo pensare a cominciare bene la stagione”.

Leggi anche

Leggi anche