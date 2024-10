Reggina: il Ds Taibi su Menez ed il rapporto con Inzaghi

Nel corso della trasmissione “Speciale Serie B” in onda su Sportitalia, una serie di interventi da parte del Ds Taibi, di seguito un altro passaggio:

“Menez aveva bisogno di calarsi nella mentalità della serie B e trovare allenatori che lo comprendessero. Lo scorso anno lo ha fatto benissimo Stellone e quest’anno con Pippo Inzaghi si è totalmente trasformato rispetto alle sue prime esperienze in amaranto. Poi il nostro patron Saladini che nonostante la giovane età è come se fosse il nostro papà, ha sempre le parole giuste, al momento giusto. Con tutti questi elementi Menez riesce a rendere al massimo così come sta facendo quest’anno. Con tutti gli allenatori ho avuto ottimi rapporti, con Inzaghi ci ho giocato ed il feeling è stato immediato. Questo facilita il compito, ci sentiamo spesso, coi confrontiamo quotidianamente, ascolta. Un binomio che funziona e che siamo riusciti a trasferire ai nostri calciatori. Tutto questo ha permesso di anticipare i tempi rispetto al ritardo con il quale siamo partiti. Inzaghi è molto esigente, ma allo stesso tempo riesce a tasferire molto facilemnte i suoi concetti ai calciatori”.