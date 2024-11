Reggina, Taibi: ‘La serie B è nostra e ce la teniamo’. Inzaghi: ‘Tornerò’

Chiamato a gran voce dalla Curva Sud al grido di “Uno di noi“, con grande trasporto e commozione, il ds amaranto Taibi ha parlato a cuore aperto ai tifosi: “E’ un orgoglio vedere tutta questa gente, merita la serie B e noi dobbiamo crederci. Rimaniamo uniti fino al 29 agosto e poi vediamo che succede. Noi siamo qua per salvare la nostra Reggina e nessuno ce la deve toccare. Abbiamo fatti tantissimi sacrifici e per una cavolata, la perentorietà, ci vogliono buttare fuori. Vi chiedo una cortesia, fino al 29 tutti uniti, parliamo solo di serie B e non di altro“.

Poi è stato il momento del tecnico Inzaghi: ‘Ciao a tutti e complimenti perchè anche questa sera siete in tanti. Sono qui anche nel giorno del mio compleanno per ringraziarvi. E’ stata una stagione bellissima dove sono stati raggiunti traguardi importanti. Avrei voluto festeggiare in altro modo, dentro di me c’è tanta tristezza. Avevo sposato con entusiasmo questo progetto, ho conosciuto un territorio e tanta gente straordinari. Quello che posso dirvi è che la Reggina tornerà a splendere, prometto che tornerò perchè io non lascio le cose a metà”.