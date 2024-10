Reggina, Taibi: ‘Non tratteremo mai Pozzebon’. Ecco perchè

Parla il Ds Taibi ai microfoni dei colleghi di RNP. C’è il mercato in pieno svolgimento e la necessità di completare alcune operazioni avviate, così come si ripete ormai da giorni. Alcuni passaggi dell’intervista:

“Stiamo cercando un centrocampista con determinate caratteristiche. Petermann ci piace, ma non è il solo nella lista. L’attaccante? La Reggina non tratterà mai Pozzebon anche se si tratta di un buon attaccante. Non entro nel merito delle sue dichiarazioni fatte in passato per non essere strumentalizzato, dico che Pozzebon ha contribuito a scrivere un pezzo di storia recente del Messina e quindi non può essere preso in considerazione per rispetto della maglia e dei colori amaranto”.