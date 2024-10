Calciomercato Reggina: linea bollente tra Taibi e Rami

Intervenuto nel corso della trasmissione “Buongiorno Reggina” nella giornata di ieri, il Ds Taibi aveva parlato di una risposta da parte del francese Rami, che sarebbe arrivata nel pomeriggio (di ieri).

In realtà i dialoghi vanno avanti senza sosta tra le parti con il Ds amaranto costantemente al telefono per cercare di capire come si evolverà la situazione. Rami ha mostrato predisposizione al trasferimento, anche se, come spesso accade, quando si parla di giocatori di caratura internazionale, sono tantissimi i punti da discutere e le situazioni da appianare. Stando a quando dichiarato dal presidente Luca Gallo, pur non essendo un ultimatum, è assai probabile che la risposta definitiva arrivi entro la fine di questa settimana. Tutto lascia pensare che la Reggina e Rami saranno insieme a breve.