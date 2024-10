Reggina: anche De Francesco ai saluti. Il centrocampista rimane in C

Il nuovo Catania, dopo la ricostruzione societaria e tecnica, adesso è pronto per la composizione di un organico che possa ben figurare nel prossimo campionato di serie C. In un girone che se è possibile, si presenta ancora più forte e difficile rispetto a quello dello scorso anno e con il ritorno del derby di Sicilia, vista la presenza anche del Palermo.

Tra gli obiettivi della società etnea c’è anche il centrocampista amaranto Alberto De Francesco. Il calciatore, dalle indubbie qualità, ha trovato poco spazio nella Reggina di Mimmo Toscano ed è stato inserito nella lista degli Over in partenza. Sono diverse le società che hanno effettuato sondaggi su di lui, il Catania sembra quello più vicino a prenderlo.