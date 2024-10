Reggina, Taibi: ‘Serie B? Assurdo non andarci. Sento Gallo ogni giorno’

Quando si potrà riprendere

“Nuovo intervento del DS Massimo Taibi, al portale alfredopedulla.com: “La squadra si sta allenando a casa, i ragazzi non hanno mollato mentalmente. Siamo tutti nella stessa situazione, li ho sentiti abbastanza sereni. Vedevamo il traguardo, ci è dispiaciuto per quanto successo a livello mondiale. Aspettiamo di sconfiggere questo virus e tornare alla vita normale. Ripresa? Io credo che i campionati si possano posticipare a giugno e luglio, diventa difficile per agosto soprattutto per la Serie A. Non possiamo arrivare a Natale”.

Promozione anche se non si gioca più

“Rimanere in serie C? Sarebbe un paradosso assurdo. Abbiamo fatto trenta partite su trentotto, oggi in Belgio hanno dato il titolo per esempio. Se si può continuare meglio altrimenti ci saranno promozioni e retrocessioni. Sarebbe bello finire questo campionato per evitare polemiche”.

Il presidente Gallo

“Sento tante volte al giorno il presidente, siamo in attesa di capire cosa dobbiamo fare”.