Reggina, Taibi: ‘Squadra quasi pronta. I nostri obiettivi e le strutture’

Una lunga ed interessante intervista quella rilasciata dal Ds della Reggina Massimo Taibi ai colleghi di TuttoC.com. Ha parlato di mercato, obiettivi ed anche di quello che è sempre un tema attuale, le strutture, Ecco alcuni passaggi: “Sicuramente quando la squadra rientrerà a Reggio Calabria ci saranno le strutture per allenarci, non c’è alcun problema sotto questo punto di vista.

“Il presidente quando ha scelto il sottoscritto, lo ha fatto per il passato a Reggio ma anche e soprattutto per una questione di professionalità. Poi ho voluto mister Cevoli perché è un allenatore che mi piaceva, Emanuele Belardi è stato scelto per il settore giovanile perché, oltre ad essere stato a Reggio, è un ragazzo dalla grande professionalità ed un grande conoscitore di calcio.

Stiamo cercando di concretizzare per Davide Petermann. Avevamo una squadra di quattordici giovani che ora abbiamo completato con i nove over. Penso che il nostro mercato con Redolfi e Petermann ci consenta ora di viverla con più serenità. Staremo a guardare aspettando l’occasione. Un esterno offensivo però a mio avviso si dovrebbe prendere. Ci concentreremo prima su un paio di uscite e poi proveremo a prendere un elemento importante.

Sparacello è per me un giocatore davvero molto interessante. Ma avendo anche Sciamanna e Maritato come punte centrali e usandone solo una nel modulo forse tre sono troppi. È chiaro che in questo momento potrebbe essere considerato in uscita, ma sottolineo ancora che per me si tratta di un buon elemento. Sandomenico è uno dei tanti che ci interessano, prima bisogna definire le uscite, poi se arriverà lui o un altro cambia poco, direi che c’è l’imbarazzo della scelta in questo senso”.