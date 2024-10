Reggina, Taibi sta pensando ancora a Sforzini

Con Licastro ormai pronto a rivestire la maglia amaranto, si è giunti a soli due giorni dalla chiusura definitiva del calciomercato. Il Ds Taibi non molla la presa e mira dritto all’acquisizione di un altro attaccante da consegnare a Cevoli, con caratteristiche ben precise che dovranno essere quelle di un elemento esperto, abituato a fare gol e che conosca la categoria.

Secondo Gazzetta del Sud ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Nando Sforzini, il primo obiettivo dichiarato dallo stesso direttore, l’attaccante ancora in cerca di squadra che proprio qualche giorno addietro ha dichiarato di voler continuare a dare il suo contributo al mondo del calcio, solo per un progetto ritenuto interessante.

Fermo restando che qualunque operazione in entrata per la società amaranto riguardo il reparto offensivo, dovrà corrispondere all’uscita di Sciamanna.