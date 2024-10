Reggina: la strategia di Taibi in questa fase del calciomercato

Questa è la terza sessione di calciomercato del Ds Taibi alla Reggina. Il suo percorso è stato sempre contraddistinto da tappe ben precise per quello che riguarda gli obiettivi, dividendo l’intero periodo in cui si effettuano le operazioni in step.

Partenza a razzo con gli arrivi di Menez e Lafferty. Un segnale forte e significativo per tutti, con l’arrivo di due giocatori di caratura internazionale pronti a scendere in campo con la maglia amaranto, in un campionato di serie B. Probabilmente, vista la data di inizio della trattativa con Rami, lo stesso Taibi lo avrebbe voluto collocarlo come arrivo nello stesso periodo, ma il perdurare dei dialoghi tra le parti ne ha allungato i tempi.

La seconda parte è stata dedicata agli Under. Plizzari, Peli, Stavropoulos, in attesa di Del Prato e Charpentier.

Adesso ha preso il via la terza, quella dell’attesa e la speranza di mettere a segno diversi colpi in uscita. Baclet e Zibert hanno già salutato, almeno altri otto dovranno ancora farlo e diversi di questi avrebbero già le soluzioni dietro l’angolo. Aspetto, questo, che sta facendo innervosire parecchio il Ds Taibi, il quale ha già manifestato il suo pensiero, con la speranza che tante trattative avviate, possano concludersi al più presto.

La quarta fase è quella dedicata al completamento dell’organico. La Reggina interverrà ancora per consegnare al tecnico Mimmo Toscano almeno un altro centrocampista, forse due, un esterno sinistro ed un altro attaccante.