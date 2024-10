Taibi: ‘Adesso ci fermiamo. Le uscite? Qualcuno pensa di andare al Real Madrid’

Nuova settimana e nuove attese per il calciomercato della Reggina. Di quello che è stato fatto fino ad oggi e di quello che sarà, ne parla il ds Taibi a Gazzetta del Sud, partendo dall’ultimo arrivato Rami: “Nonostante i suoi 34 anni, si tratta di un giocatore che può fare ancora la differenza, altrimenti non l’avremmo preso. L’arrivo di Rami conferma il nostro modo di lavorare fatto di intuizioni e strategie.

Grazie al presidente Luca Gallo la Reggina è una società ambiziosa e solida, ma ci tengo a precisare che tutti gli investimenti sono fatti in maniera ponderata, senza spese folli.

Con l’arrivo di Rami è possibile che venga sacrificato qualcuno dietro. Mi aspetto adesso altri movimenti in uscita. La Reggina ha molto rispetto dei calciatori che pensiamo debbano andare via, ma stima e rispetto devono essere ricambiati. Lavoriamo da mesi senza soste per trovare loro una sistemazione ed è fastidioso che qualche giocatore temporeggi davanti a proposte anche importanti.

Qualcuno pensa di andare al Real Madrid, ma il Real Madrid non arriverà ed alla fine le società che li stanno cercando finirà che li molleranno. Se dovessimo mettere qualche giocatore fuori lista, la Reggina non avrebbe alcun problema a farlo. Per Corazza le richieste fioccano, è un ragazzo meraviglioso, ma con gli arrivi di Menez, Lafferty e Charpentier la sua cessione era inevitabile.

Di Chiara? Presto incontreremo il Perugia, ma per la corsia sinistra seguo altri due profili. Seguiamo Folorunsho, ma dipende dal Bari che ne ha il prestito per un altro anno.

Gli altri obiettivi per completare la squadra sono qualche centrocampista, un esterno sinistro ed un attaccante, ma con l’arrivo di Rami ci fermiamo, adesso spazio alle uscite. Balotelli? Bufala clamorosa, mai pensato a lui e poi ha un ingaggio assolutamente inaccessibile”.