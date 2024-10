Reggina: Taibi detta i tempi per eventuali operazioni in uscita

In perfetta sintonia più volte il DS Taibi e mister Toscano hanno parlato di organico da non modificare molto, ma allo stesso tempo se è possibile migliorarlo ancora. Non ci sarà necessità di effettuare operazioni in uscita per far corrispondere alcuni movimenti in entrata, ma di sicuro per stessa ammissione del DS, con l’arrivo di qualche altro elemento, si chiuderanno ulteriormente gli spazi per chi ne ha già avuti pochi in questa prima parte di stagione.

Ecco perchè a precisa domanda lo stesso Taibi su Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Doumbia potrebbe partire? Noi non mandiamo via nessuno, però con Sarao gli attaccanti saranno cinque più Bellomo e qualcuno troverà poco spazio. Entro l’Epifania dopo aver parlato con gli interessati avrò il quadro ben definito“.

Il riferimento si estende anche a coloro che in altri reparti hanno giocato poco fino al momento. Direttore Sportivo ed allenatore vogliono ulteriori rassicurazioni dai diretti interessati perchè prima di ogni cosa c’è da tutelare la forza e l’unità di questo gruppo. Andrà via solo chi lo chiederà espressamente.