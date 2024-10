Reggina, Taibi vuole fortemente Sforzini. Venerdi si chiude… ma non per tutti

Taibi non molla la presa. Vuole portare alla Reggina Nando Sforzini e sta cercando di convincere il calciatore in ogni modo. E’ tornato a parlarne con il diretto interessato, al momento non si è capito se l’unica problematica sarebbe rappresentata dalla durata del contratto.

Ma il DS è sempre sul pezzo, riuscire a chiudere questo tipo di operazione per lui e la squadra potrebbe significare dare tanto peso all’attacco e consegnare al tecnico uno di quegli attaccanti abituati nel corso della sua lunga carriera a fare sempre gol.

Esattamente 94 tra serie B e C, una enormità e con tantissime maglie, negativa invece l’ultima esperienza alla Viterbese con l’infortunio prima e la rescissione dopo che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per lungo tempo. Gli interrogativi riguardano la sua condizione fisica, strettamente legata all’età (34). Non per Taibi che è straconvinto di quanto le qualità del calciatore possano tornare utili alla Reggina.

In questi giorni la scelta, ricordando che il mercato si chiuderà venerdi sera. Ma attenzione! Qualora si decidesse di prendere un attaccante subito e intuendo che per Sforzini la strada è difficile da percorrere, allora si che bisognerà fare tutto entro il 31 di agosto cambiando gli obiettivi, altrimenti proprio per la posizione da svincolato dell’esperto centravanti romano, l’operazione potrebbe concludersi anche successivamente.