Reggina, Tazza al Benevento. Risolto il contratto

La Reggina 1914 comunica che è stato risolto consensualmente il prestito del calciatore Salvatore Tazza che torna al Benevento. La società ringrazia Tazza per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali. Questo il comunicato emesso dalla società amaranto, poche le apparizioni in maglia amaranto per Tazza, che quindi saluta la Reggina senza aver lasciato la propria impronta.