Reggina, Tedesco: ‘Scafatese non all’altezza delle due big, Pergolizzi garanzia’

Ex calciatore e allenatore della Reggina, Giacomo Tedesco segue sempre con particolare attenzione le vicende della squadra amaranto. Le sue dichiarazioni a Gazzetta del Sud: “La seguirò, sarà una sfida spettacolare ma difficile per gli amaranto. Il D’Alcontres è da sempre un campo ostico e i padroni di casa davanti a una squadra blasonata vorranno fare bella figura. Le assenze sono importanti ma non credo peseranno perchè le alternative non mancano soprattutto dopo gli ultimi arrivi, vedi Dall’Oglio.

Mercato imponente? Vedremo, lo diranno i risultati. La società si è mossa a 360° e spero arrivi la promozione diretta. I tifosi meritano una categoria più consona al blasone della città.

Il Siracusa darà del filo da torcere, la Scafatese non mi sembra all’altezza delle due big. Pergolizzi è una garanzia, gli hanno messo a disposizione un organico di livello, la macchina c’è, il pilota pure.

Il pubblico è scottato dopo l’ultimo fallimento targato Saladini e preferisce non sbilanciarsi, spiace che la Reggina sia dovuta ripartire dalla serie D, non meritava un simile trattamento. Nell’estate del 2023 è successo l’incredibile“.