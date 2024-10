Reggina-Ternana: importante recupero per Andreazzoli. Ma in quattro sempre fuori

La Ternana è tornata al successo dopo un lungo periodo di astinenza e si presenta a Reggio Calabria con un morale decisamente diverso rispetto a qualche settimana addietro. Anche se il tecnico Andreazzoli dovrà rinunciare a due pedine importantissime del proprio scacchiere come Partipilo e Favilli entrambi squalificati. C’è anche una buona notizia che arriva dall’infermeria, riportata dal comunicato ufficiale della società rossoverde:

“Proseguono gli allenamenti dei rossoverdi che sabato prossimo saranno impegnati sul campo della Reggina. Non hanno preso parte alla seduta di oggi (ieri), oltre a Marino Defendi (febbricitante), Alfredo Donnarumma e Raul Moro (per entrambi seduta personalizzata); è tornato in gruppo Francesco Cassata. Marco Capuano prosegue nel protocollo di recupero dall’infortunio subìto lo scorso ottobre. Oggi a porte chiuse la squadra lavorerà all’antistadio a partire dalle 11.00″.