Reggina – Ternana, la voce dei giornalisti amaranto: ‘Squadra pragmatica, il gol di Liotti da cineteca’

La voce degli addetti ai lavori con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Il “Granillo” si infiamma al gol da distanza siderale di Liotti ai danni della Ternana. Un match ben giocato dalla Reggina, l’undici di mister Toscano conquista tre punti che possono rivelarsi decisivi ai fini della classifica finale di un campionato ancora molto lungo.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Rugerro Rizzi (giornalista sportivo)

“Non è stata una bella partita, sebbene molto sentita. La Ternana inizialmente ci ha fatto soffrire non mi ha impressionato più di tanto. La Reggina non mi ha entusiasmato, ha commesso diversi errori sull’ultimo passaggio però gioiamo per questa vittoria in cui abbiamo fortemente creduto”.