Reggina dove ti alleni? Sul ritiro non arrivano notizie

La consegna ufficiale non è ancora avvenuta e probabilmente avverrà nei prossimi giorni. Nel frattempo al centro sportivo S. Agata la Reggina continua la sua campagna abbonamenti che scadrà il prossimo sette luglio. Si era parlato di un incontro tra le parti in questa settimana, pare invece che al momento nessun appuntamento sia stato fissato.

Intanto i giorni passano e la domanda più ricorrente è quella che riguarda la location del ritiro, essendo a meno di dieci giorni dalla data di inizio ipotizzata. La squadra è stata regolarmente iscritta al campionato, il Ds Taibi lavora senza soste alla composizione dell’organico, la campagna abbonamenti sta per concludere la sua prima fase ed ancora nessuna novità sulla preparazione.

Immaginabile che la società abbia una serie di soluzioni nel caso in cui gli accordi per rientrare al S. Agata dovessero saltare, ma questa mancanza di notizie chiaramente preoccupa i tifosi ed in qualche modo ne condiziona anche il coinvolgimento. Sulla questione bocche cucite in società, quindi non resta che attendere.