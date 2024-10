Reggina, ti ‘presento’ Denis. Bianchi e Bellomo moto perpetuo. Bene Guarna

Continua a vincere e convincere la Reggina di Mimmo Toscano. Ieri, a farne le spese è stato il Picerno, matricola del campionato, in grado per 40 minuti di sorprendere il pubblico del Granillo grazie alla rete del vantaggio siglata da Santoriello al minuto 31, e al raddoppio sfiorato con Esposito poco dopo, sul quale Guarna ha effettuato un vero e proprio miracolo tenendo a galla gli amaranto.

PRIMA RETE DEL “TANQUE”

Si sblocca finalmente l’ex Napoli ed Atalanta, e lo fa al Granillo, sotto la Curva Sud. Cosa chiedere di meglio?

Glaciale come solo un “bomber” sa essere, insacca alle spalle di Cavagnaro la prima e l’ultima rete delle quattro totali con le quali è stata archiviata la pratica Picerno. In mezzo, un assist con il contagiri verso il solito Joker Corazza che si conferma sempre più capocannoniere del girone con nove reti siglate in undici partite.

REGGINA: NEL SEGNO DELLA B..

Bellomo e Bianchi sono tanto indispensabili quanto letali. Se la classe del numero 10 non è più una novità, la gara del centrocampista ex Vicenza è da mostrare ai ragazzi delle scuole calcio: qualità e quantità in abbondanza, recupero palla in tutte le zone del campo e sportellate praticamente con tutti gli avversari. Il tutto confezionato da due assist: uno più bello dell’altro. Ne sono felici Rolando e Denis.

LE PAGELLE DEGLI AMARANTO

Guarna: incolpevole sul goal di Santoriello, continua a mostrarsi sicuro nelle uscite e mantiene “in vita” gli amaranto quando nega ad Esposito il goal che sarebbe valso lo 0-2 con una parata a dir poco fantastica. VOTO 7.

Loiacono: altra prova importante quella del numero 6 che come sempre è un duro avversario da affrontare. Peccato per lo scivolone che ha viziato la rete dell’iniziale vantaggio degli ospiti. VOTO 6. Dal 63′ Gasparetto: entra bene in partita, la voglia di giocare è tanta. In difesa si mostra come sempre roccioso. VOTO 6.

Blondett: in difesa offre ormai prove di sicurezza. E’ perfettamente entrato negli schemi di Toscano. Ha avuto anche la possibilità di iscriversi nel tabellino marcatori, con il piattone destro ha colpito male la sfera da buona posizione. VOTO 6.

Rossi: insieme ai due compagni di reparto è un’assoluta certezza in fase difensiva. Argina bene le incursioni di Fiumara che praticamente mai riesce a superarlo. VOTO 6.

Rolando: tanta corsa, ma non è una novità. Questa volta però sfodera dal cilindro una rete per niente banale. Bravo ad accogliere l’assist di Bianchi trasformandolo in goal con una stoccata volante che sorprende Cavagnaro in uscita. VOTO 6,5.

Garufo: continueremo a ribadire che è una bellissima scoperta. Entrambe le fasi interpretate magistralmente. Dialoga bene con Bianchi e Bellomo con fraseggi nello stretto che portano spesso ad occasioni pericolose. VOTO 6,5.

De Rose: fino al minuto 93 ed in vantaggio di 3 reti, continuava a pressare a ridosso dei 16 metri dell’area di rigore del Picerno. Nella sua prestazione di ieri è racchiusa la mentalità della Reggina di quest’anno. VOTO 6.

Bianchi: si è definito un centrocampista dal 6,5 fisso. Questa volta non è cosi. La prestazione di ieri è stata una delle più convincenti di queste prime giornate. I due assist sono solo il contorno di una gara tatticamente perfetta. VOTO 7. Dal 72′ Salandria: SV.

Bellomo: la solita spina nel fianco nella difesa avversaria. Quando prende l’iniziativa è difficile da contrastare. La sua qualità spicca notevolmente. Bene ieri anche in fase difensiva. VOTO 6,5. Dal 63′ Paolucci: ha trovato poco spazio e vuole mettersi in mostra. La voglia di fare spesso lo porta a sbagliare. Le sue qualità sono indiscusse, ci vuole solo un po’ di pazienza. VOTO 5,5.

Corazza: segnare il suo nome tra la lista dei marcatori sembra ormai banale. Nove realizzazioni in undici gare sono numeri pazzeschi. Dopo un inizio di gara non esaltante, si riprende la scena siglando un assist prima ed una rete poi. VOTO 7. Dal 63′ Reginaldo: SV.

Denis (migliore in campo): nonostante non sia al top della forma, offre una prestazione maiuscola. La voglia di segnare è tanta: prima ci prova con un tiro dalla distanza murato dalla difesa, ancora dopo tenta una girata di testa che termina alta. Sembra l’ennesima partita “maledetta”, ma lui non molla. E prima insacca all’angolino basso col piattone destro, poi serve un assist magistrale a Corazza che deve solo appoggiarla in rete e conclude in bellezza freddando ancora una volta in una situazione di uno contro uno, l’estremo difensore ospite. VOTO 7,5. Dal 69′ Doumbia: prova ad accendersi, appare però ancora condizionato dall’infortunio. Cerca insistentemente la via del goal senza trovarlo. Anche qui occorre pazienza per ritornare al top della forma. VOTO 5,5.