Reggina, dopo il pari tutti aspettano Denis. Quando arriva?

Mimmo Toscano è uno di quelli che dice sempre ciò che pensa ed anche nell’esame del match giocato a Francavilla, pur evidenziando le difficoltà che lui stesso aveva anticipato, ha anche detto che la squadra soprattutto in superiorità numerica, avrebbe potuto fare di più.

Verissimo, perchè quella circolazione di palla che il tecnico tanto desidera, si è vista pochissimo, come la partecipazione degli esterni che si sono dovuti preoccupare più di difendere che attaccare. In mezzo a tutto questo la comprensibile problematica legata ad una squadra totalmente nuova, con meccanismi ancora non perfettamente collaudati e la pesantezza sulle gambe forse legata anche al terreno di gioco in sintetico.

Comunque ne è venuto fuori un buon punto, assolutamente meritato e addirittura nel computo delle occasioni importanti da gol, gli amaranto con Sounas e Rubin, ne hanno create due clamorose, mentre Guarna, in modo particolare nella seconda frazione, mai è stato seriamente impegnato.

Raccolto un pari su un campo dove tutte avranno problemi, il pensiero è stato immediatamente rivolto alla settimana che porterà a Reggio Calabria il centravanti German Denis. Il grande colpo di mercato firmato Taibi è pronto a sbarcare alla Reggina ed il suo arrivo è atteso in questi giorni. Non è stato ancora detto in maniera ufficiale, martedi potrebbe essere il giorno giusto. I tifosi lo attendono, la squadra sembra averne proprio bisogno. Con Reginaldo, il migliore in terra pugliese, sarà una coppia fantastica.