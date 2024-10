Reggina, i tifosi chiedono chiarezza e rispetto

Vicenda Granillo, questione fideiussione e stipendi. Temi caldi che suscitano l’interesse di tutti e soprattutto dei club organizzati amaranto che attraverso un comunicato scrivono:

“Il Club amaranto Reggina 1914, intende con questa nota, prendere posizione su quanto sta accadendo in riferimento alla nostra amata Reggina. Argomento che ormai interessa poco o nulla in città, ma per noi è simbolo di appartenenza ed amore verso i nostri colori. Viviamo in una città, dove è difficile avere strutture sportive adeguate e dove l’unico stadio cittadino è inagibile, per colpa di un’amministrazione comunale incapace di garantire l’ ordinario, sentendo solo finte promesse dal delegato allo sport LATELLA e del sindaco Falcomatà. Conseguenza di ciò l’impossibilità di seguire la Reggina nel nostro stadio (perchè non pensare a dei pullman per cercare di tamponare al danno creato?). Riguardo la società.. che dire.. ringraziamo per quanto fatto, però adesso pretendiamo rispetto e chiarezza su quanto si sente e si legge (fideiussione, pagamento stipendi e contributi, ipotetici nuovi soci).. a differenza di una città piatta e menefreghista, noi siamo preoccupati e chiediamo una risposta adeguata, o saremo costretti ad eventuali manifestazioni civili di dissenso.

Meritiamo rispetto, meritiamo di piu’.. Reggio Calabria vuole vincere…