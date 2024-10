I tifosi della Reggina hanno votato il migliore in campo

E’ l’appuntamento della settimana quello che lancia la pagina facebook ufficiale della società e riguarda il calciatore migliore in campo, ma scelto dai tifosi. C’è da dire che in occasione delle prime giornate si è fatta un pò di fatica a individuarlo, nelle ultime due c’è stato invece l’imbarazzo nel fare la scelta. Come per esempio in occasione della sfida con il Paternò dove la Reggina ha vinto meritatamente con il punteggio di 3-0 ma sul tabellino dei marcatori non c’è stato nessuno degli attaccanti.

Leggi anche

In tanti hanno segnalato la grande prestazione di Cham, autore anche della sua seconda realizzazione consecutiva. Tra i più votati anche il centrocampista Salandria, ufficialmente rinato e ora punto fermo dell’undici iniziale, ma a vincere e quindi essere stato votato come migliore in campo è stato il 2006 Luigi Forciniti, ruolo centrocampista, motorino inesauribile e protagonista della terza marcatura che ha di fatto chiuso l’incontro. Per lui è stato anche il primo gol in maglia amaranto.