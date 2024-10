Reggina: recuperano Dall’Oglio e Giuliodori ma…

Per Vesprini ci vorrà ancora qualche settimana, mentre sono usciti dall’infermeria sia Dall’Oglio che Giuliodori. Per il primo un problema meno importante, ma come concordato con il tecnico, ha preferito rimanere precauzionalmente a riposo, il secondo è fuori da qualche partita ed ora è pronto a rientrare.

O forse sarebbe meglio dire nuovamente a disposizione perchè secondo quanto ha dichiarato mister Pergolizzi, nonostante l’argentino sia apparso ad inizio stagione elemento imprescindibile, in quella zona di campo non sembra abbia intenzione di apportare modifiche: “Se avete notato il turnover lo faccio tra i centrocampisti e gli attaccanti”. Al momento ad agire da quarto di difesa c’è Bonacchi, calciatore più esperto ma con caratteristiche differenti, più di marcatura e meno di spinta, tanto è vero che le incursioni arrivano solo dalla parte di Cham, autore quest’ultimo di due gol nelle ultime due gare.

Giuliodori e Dall’Oglio, quindi, nuovamente a disposizione, ma molto probabilmente ad oggi fuori dalle scelte iniziali, almeno questa è la sensazione. Poi Pergolizzi ama sorprendere sempre, anche se non ultimamente…