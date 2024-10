Reggina, Martino: ‘Non c’è un altro Trapani. Le vittorie? Non è solo il modulo’

Tonino Martino, ex giocatore della Reggina e sempre ricordato per il gol vittoria che ha portato alla storica prima promozione in serie A degli amaranto, dice la sua a CityNow sulla compagine guidata da mister Pergolizzi: “E’ certamente meglio che ci siano più squadre in lotta perchè aumentano gli scontri diretti. E’ chiaro che la Reggina per essere avvantaggiata da questo, deve condurre un cammino regolare e vincente, così come accaduto nelle ultime giornate, dove ci sono state tre vittorie consecutive. Di sicuro abbiamo capito che in questo campionato non c’è un altro Trapani, i granata lo scorso anno ha dominato dall’inizio fino alla fine e poi anche le squadre di metà classifica riescono a fare risultato con le grandi.

Insieme al cambio di modulo c’è una condizione generale della squadra nettamente migliorata, poi con la nuova disposizione tattica, in campo si vedono diversi giocatori che hanno gamba, sono più offensivi e rendono lo sviluppo della manovra più veloce.

Io continuo a vedere sempre Reggina e Siracusa più avanti delle altre. La Scafatese è partita bene poi ha rallentato e l’ultima è riuscita a vincere facilmente, mentre resta da capire se la Vibonese sta vivendo un momento positivo o realmente può tenere il passo delle grandi.

In trasferta contro l’Akragas c’è la possibilità di portare a quattro il bottino di vittorie consecutive sperando che qualcuna delle dirette concorrenti si fermi, adesso la vetta della classifica è distante un solo punto, bisogna approfittarne”.