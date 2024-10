Reggina, i tifosi potranno finalmente ammirarla

Più si fatica, più ci si gode il momento del riposo. E nelle ultime settimane la Reggina ha prodotto davvero grande sforzi e sudore nelle due fasi della preparazione, la prima parte a S. Gregorio Magno e la seconda ad Acri. L’amichevole con la Salernitana, con le buone indicazioni che ne sono venute fuori, ha chiuso il percorso con la concessione da parte del tecnico di due giorni di pausa.

Si ripartirà domani dallo stadio Lo Presti di Gallico, in attesa del match, questa volta meno impegnativo, programmato con la compagine locale del Gallico Catona domenica 5 ore 17. Sarà l’occasione per i tifosi amaranto di vedere all’opera una squadra della quale si parla un gran bene, quai completamente nuova ed ancora in fase di rodaggio. Dalla settimana successiva (12 agosto) ci sarà il via alla stagione ufficiale con il match di Coppa Italia che vedrà gli amaranto affrontare una tra Vibonese e Siracusa.

Si ricorda, inoltre, che nella serata di domani vi sarà la presentazione ufficiale a Taurianova in occasione della terza edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari”, organizzato dall’Associazione culturale “Amici del Palco”.