Reggina, Tonino Martino: “E’ ritornato l’entusiasmo, Drago ottima scelta”

Tonino Martino, lo storico ex giocatore della Reggina, ospite di Momenti Amaranto su Video Touring 655 ha commentato il momento della società calcistica di Reggio Calabria:

“Grandi tutti mancava lo step in più che ha portato entusiasmo, mi piace questo nuovo corso societario, sono molto ottimista “.

“La partita bisogna saperla leggere, ho visto e rivisto in televisione il match. Il primo goal è stata un’incomprensione tra Bellomo e Confente. Il secondo goal lo abbiamo subito per non aver capito che Bianchimano di testa è sempre stato pericoloso. Bisognava coinvolgere meglio tutti i giocatori”.