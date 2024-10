Reggina, Falcomatà parla del Granillo, Gallo e… Moratti

Ospite di Video Touring 655 il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha dichiarato quanto segue:

Il sindaco ha poi proseguito analizzando la recente partita contro il Catanzaro

“Noi abbiamo preso 4 goal in fotocopia, nascono da errori tattici che l’allenatore avrebbe dovuto vedere fin da subito, forse un errore di presunzione di rimanere a 5, con Pogliano in difficoltà, fino a tutta la durata della partita, e questo l’ha pagato a caro prezzo, anche il centrocampo era sfilacciato e la distanza fra i reparti ha fatto si che si arrivasse sotto di quattro goal”

Sul terreno di gioco e il Granillo

“Non era nelle migliori condizioni, la palla andava lenta, ho visto i giocatori in difficoltà, anche Baclet per fare salire la squadra, ogni anno spendiamo 340.000 euro per la manutenzione e anche quest’anno abbiamo fatto tanto, è comunque evidente che non solo il manto ma anche tutto il Granillo ha bisogno di un restyling. Oggi, dopo avere provveduto alla parte burocratica, abbiamo consentito di sostituire il ledwall alla nuova società”