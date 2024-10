Reggina, Toscano: ‘Dubbi in attacco. Scelto il sostituto di De Rose’

Esordio casalingo per la Reggina che domani al Granillo affronterà la Cavese. Alla vigilia dell’incontro mister Toscano ha incontrato la stampa: “Dopo la partita con il Francavilla ho detto che l’atteggiamento mi era piaciuto. Sono stati commessi errori soprattutto nella prima parte in situazioni in cui si poteva fare meglio come aggressività, seconda palla, attenzione, nel secondo tempo sulla superiorità numerica ci voleva più qualità nella circolazione della palla.

Il punto che abbiamo preso me lo tengo stretto perchè conquistato su un campo difficile. Denis è arrivato in una situazione anomala soprattutto per quello che riguarda il clima. Il suo transfer non è ancora arrivato, stiamo aspettando, pensiamo alla gara di domani contro la Cavese con quelli che al momento sono a disposizione.

Vi chiedo il giusto equilibrio anche nei giudizi, dopo il Vicenza c’è stata grande esaltazione, dopo Francavilla forse il contrario. Contro la Cavese inutile dire che la partita è complicata. Puntiamo ad esaltare le nostre qualità e bisogna canalizzarle, giocando di squadra e senza individualismi. Il loro reparto avanzato è di livello, quindi massima attenzione.

Doumbia dovrei averlo dalla prossima settimana in gruppo, De Francesco sta curando una lesione muscolare e spero possa recuperare il prima possibile. Al posto di De Rose giocherà Salandria. In attacco ho qualche dubbio perchè stanno lavorando tutti benissimo.

Il DS Taibi, se ci sono delle opportunità, sa dove intervenire e cosa serve. Per esempio un difensore ma deve essere funzionale alle nostre idee, altrimenti non serve.

Domani mi aspetto una grande presenza di pubblico, quello che ci ha dato una grande mano di aiuto con il Vicenza, dobbiamo essere chiaramente noi a trascinarli.

