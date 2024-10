Reggina, la doppia attesa dei tifosi. Le risposte a breve

Attesa su due fronti. La possibilità di vedere German Denis all’esordio casalingo contro la Cavese si riduce con il trascorrere delle ore. Il transfer non è ancora arrivato anche se la Reggina sta facendo l’impossibile per riuscire ad averlo fino a quando i tempi lo consentono.

L’altra attesa riguarda la disponibilità della Tribuna Est che ha ottenuto il si dalla Commissione di Vigilanza Provinciale per l’ingresso dei soli abbonati, mentre è in corso il sopralluogo del GOS ed a momenti si dovrebbe avere la risposta definitiva. Ricordando che la società ha già comunicato di avere comunque per i tifosi della Gradinata la soluzione alternativa, con la sistemazione dei tifosi in Tribuna Ovest.