Reggina, sta per arrivare uno degli acquisti anticipati dal presidente Gallo

Tra i possibili acquisti ancora da effettuare secondo quanto dichiarato dal presidente Luca Gallo, ci dovrebbe essere un difensore da mettere a disposizione di Mimmo Toscano per completarne il reparto. Secondo quanto riferisce il sito specializzato alfredopedulla.com il DS Taibi sarebbe molto vicino a Blondett: “La Reggina si appresta ad abbracciare un nuovo difensore. E’ ormai in dirittura la trattativa per Edoardo Blondett, centrale classe ’92, una pista che vi avevamo raccontato in tempi non sospetti.

Blondett ha battuto la concorrenza di Atanasov e Cernuto, presto sarà un nuovo rinforzo della Reggina”.

Si chiude lunedi la prima sessione di calciomercato e non è da escludere qualche sorpresa finale.

Leggi anche