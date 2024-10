Reggina, il presidente Gallo non si ferma più e parla ancora di acquisti

Nonostante la presentazione di un grandissimo calciatore come German Denis, alla fine gli applausi ed i cori più forti sono sempre per lui, Luca Gallo. I tifosi lo adorano e lo esaltano, da brividi quel momento in cui il massimo dirigente si è avviato verso la Curva Sud a salutare il pubblico.

Un presidente che in pochi mesi ha stravolto l’intero ambiente per entusiasmo ed ambizioni, ma anche quella irrefrenabile voglia di vincere, se è possibile subito. E ad esaltare ancora di più i tifosi amaranto, quelle dichiarazioni rilasciate a Reggina TV: “Mercato chiuso? Non ci faremo sfuggire l’occasione se ci troveremo di fronte l’opportunità di prendere qualche giocatore importante per migliorare ancora l’organico“.

Parole che hanno ulteriormente caricato la tifoseria della Reggina.