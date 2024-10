Reggina, Toscano: ‘Denis sta bene, ci sono anche De Francesco e Rivas’

Bari-Reggina, il giorno prima. Consueto appuntamento al Granillo per l’incontro tra il tecnico ed i giornalisti: “E’ una verifica importante ma come tutte le altre rispetto al percorso che dobbiamo fare. Il Bari è di indubbio valore, con caratteristiche diverse dalle squadre che fino ad oggi abbiamo incontrato.

Abbiamo lavorato tantissimo anche sotto l’aspetto mentale. Il Bari non è quello affrontato a Salerno con uomini e sistemi di gioco diversi e noi dobbiamo farci trovare pronti per qualsiasi soluzione, capire subito che partita sarà. Tutti stanno bene, la settimana ha lavorato con intensità, questo mi porta ad avere l’imbarazzo della scelta, ho quei dubbi che spero di portarmi dietro per tutta la stagione, vuole dire che tutti sono e saranno partecipi.

Denis si sta integrando e sta bene fisicamente come tutti gli altri, l’unico non disponibile è Gasparetto. De Francesco e Rivas si sono allenati con il gruppo e verranno aggregati. Noi non guardiamo comunque in casa d’altri, sappiamo dove migliorare e crescere e la cosa che più mi gratifica è la consapevolezza di tutti i ragazzi su dove e come intervenire. Essere l’allenatore di questo gruppo mi diverte e mi piace. Troppo presto capire il valore reale delle squadre.

Quella con il Bari sarà una verifica ulteriore dei nostri processi di crescita, ma lo sarà anche per loro. Ripeto, la cosa più importante è capire subito come interpretare la gara e trovare le soluzioni nell’immediato.

Nicola Bellomo sa come si vivono situazioni del genere, non è la prima volta, è sereno. L’ambiente? Si fa questo mestiere per confrontarsi con questo tipo di ambienti dove è tanta la passione e caloroso il tifo, stesso discorso quando giochiamo al Granillo. Ci vuole personalità ed in squadra ci sono tanti calciatori che queste situazioni le hanno già vissute.

