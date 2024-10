Reggina, Toscano: ‘Sono andato a stringere la mano ad Auteri, ha rifiutato: problema suo’

Il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha parlato in sala stampa a seguito di Catanzaro-Reggina, vinta dagli ospiti sul punteggio di 0-1 grazie alla rete di Rivas all’ora di gioco.

“Credo che sia stata una bella partita. Il Catanzaro è una squadra di alto livello. Non ci sono state molte occasioni da goal come all’andata. Abbiamo sfruttato non l’episodio ma 20 minuti di pressione. Sapevamo che poi il Catanzaro poteva ritornare. La Reggina non ha rubato niente. Vincere oggi e guadagnare due punti è una cosa importante. Il derby è sempre una bella partita.”

“Non siamo la difesa meno battuta, ma siamo la squadra che gira bene. Siamo anche il miglior attacco. Tutta la squadra ha fatto bene, ho scelto Rivas per mettere più pressione. Sounas in una posizione non sua si è adattato mettendo corsa e fisicità. Vincere qui non è facile per nessuno.”