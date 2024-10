Reggina, Toscano: ‘Gallo ha parlato alla squadra prima della partita’

La Reggina supera il Picerno per due reti a zero. Ai microfoni di Reggina TV il pensiero di mister Domenico Toscano:

“Una vittoria importante. Dopo la partita con il Monopoli i ragazzi avevano voglia di riscatto. Lo hanno fatto convincendo, in un campo difficile, contro una squadra in salute. Sono contentissimo per Paolucci e Sarao. Hanno sofferto in silenzio, assieme ai suoi compagni, lavorando con abnegazione”.

Leggi anche

E ancora: “Ci siamo ricompattati in questi giorni e anche chi era assente per squalifica o infortunio ci teneva a stare vicino ai propri compagni. Anche il presidente ha voluto partecipare, parlando prima del match. Devo dire che porta bene. Siamo contenti anche per lui. Sappiamo i sacrifici che affronta e che dovrà sostenere in questo periodo. E’ una gratificazione”.

In chiusura: “L’avevamo preparata così. Paolucci e Rivas dovevano creare superiorità numerica sull’out di sinistra. Lo ripeto, grandissima prestazione. Paolucci? Si è allenato bene per tutto l’anno. Se non ha trovato molto spazio non è per suoi demeriti. Adesso ci godiamo questa vittoria e da martedì inizieremo a pensare all’Avellino. Una partita a porte chiuse, senza il nostro pubblico, ma lo sentiamo comunque vicino”.