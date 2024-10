Reggina, Toscano in conferenza stampa: “Gara importante, due indisponibili”

Di seguito, le dichiarazioni di Mimmo Toscano, tecnico della Reggina, alla vigilia del match che vedrà gli amaranto affrontare allo Stadio Granillo il Catania.

A noi non piace solo fare bella figura. Noi vogliamo giocarcela con chiunque. Abbiamo un gruppo importante e livellato verso l’alto. C’è grande competizione in ogni ruolo. Ogni partita è sempre difficile scegliere i 16 che possono dare migliori garanzie. È sicuramente un vantaggio. Ma anche Bari e Ternana lo hanno. A noi ci fa piacere che i risultati che stanno venendo sono frutto di un grande lavoro. Possiamo ancora migliorare.

Denis è disponibile. Non saranno convocati Bertoncini e Doumbia.

In alcune circostanze, a Terni, abbiamo cercato il lancio lungo per trovare spazi in profondità. La pressione dei ragazzi di Gallo ci ha costretto a scegliere questa soluzione. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare.