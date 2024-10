Reggina: mister Toscano sul suo futuro, Menez e la serie B

Raggiante ed euforico il tecnico della Reggina mister Toscano è molto concentrato adesso su una sola cosa, godersi pienamente il momento. Lo ripete ogniqualvolta viene interpellato sul futuro, lo ha ribadito alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo però molto altro: “L’interesse di Palermo e Ternana? Non c’è nulla di vero. Io sono contento di essere a Reggio e mi voglio godere questo momento, augurandomi che il rapporto possa proseguire. Dobbiamo incontrarci con il presidente e il direttore quando torneranno in città per mettere nero su bianco.

Ci siamo incontrati qualche settimana fa, abbiamo parlato poco di mercato. Voglio solo risaltare il gruppo di lavoro che ha fatto un campionato straordinario. Menez? E’ certamente un ottimo calciatore.

Sulla prossima serie B bisogna fare valutazioni approfondite, perché è una situazione anomala. Molte squadre di B avranno sulle gambe il campionato, mentre noi siamo fermi da tanto tempo”.