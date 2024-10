Reggina, Toscano: ‘Peccato per i nostri tifosi, potevano essere il doppio’

Al termine della rifinitura effettuata fuori provincia, il gruppo amaranto è partito alla volta di Potenza. “E’ un’altra verifica importante – dichiara il tecnico della Reggina Domenico Toscano al sito ufficiale – affrontiamo una squadra forte e non sarà assolutamente una gara facile, come del resto tutte quelle che abbiamo affrontato e che ci aspettano da qui alla fine. Quelli del Potenza sono numeri importanti (secondo posto e miglior difesa del torneo). Se non hai un’organizzazione di gioco e se non possiedi lo spirito giusto non puoi raccogliere cosi tanto”.

Come arriva la Reggina a questo match?

“Con rinnovata consapevolezza e più certezze, considerate le quattro vittorie consecutive, di cui due in trasferta. Vogliamo continuare su questa strada, migliorando partita dopo partita“.

Reggina a Potenza con ben 535 tifosi al seguito, biglietti settore ospiti polverizzati in un solo giorno.

“E sarebbero stati il doppio se solo fossero stati messi in vendita ulteriori tagliandi. Sono contento della vicinanza dei tifosi ai ragazzi”.

Leggi anche

Leggi anche