Giosa: ‘Reggina costruita per vincere, non dovesse riuscirci…’

Potenza-Reggina lo scontro che vedrà la prima contro la seconda in classifica al Viviani. Ospite di “Buongiorno Reggina” il difensore lucano Antonio Giosa, ex amaranto e cresciuto nel settore giovanile della Reggina: “Sarà una bella partita da giocare e da vedere. Si affrontano due squadre che fino al momento hanno fatto meglio delle altre, ricordando che la Reggina è stata costruita per vincere non dovesse riuscirci si parlerebbe di annata non positiva, il Potenza ha potenzialità inferiori che in questo momento si sta divertendo e senza assilli.

Da queste parti non capita tutti i giorni di giocare queste gare, abbiamo il supporto della nostra gente, ma ripeto, senza particolari assilli o pressioni visto che al momento stiamo andando oltre le aspettative. Mi attendo spettacolo in campo e sugli spalti e che evinca il migliore.

Con la Cavese, nonostante il pareggio si è giocato bene, diverso da quanto accaduto a Monopoli dove non siamo stati i soliti, ma può succedere. Forse questa partita arriva al momento giusto, ci stiamo preparando per giocare la gara perfetta e speriamo di farlo. Conosco Toscano e credo che sia l’allenatore più adatto per guidare una squadra come la Reggina. Con questa storia della difesa meno battuta ci hanno gufato visto quello che è successo domenica scorsa”.

