Potenza, Caiata: ‘La Reggina ha giocatori di serie A. E poi Denis…’

A due giorni dall’attesa sfida tra Potenza e Reggina, i colleghi di Radio Gamma No Stop e ripreso da tuttopotenza.com, hanno intervistato il presidente dei lucani Salvatore Caiata: “Il calcio scatena forza, perché quando una squadra di calcio va bene ne beneficia tutta l’economia cittadina, è dimostrato da vari studi. La voglia che si scatena contribuisce a fare nuove iniziative.

Il girone C è una serie B camuffata, ci sono squadre come la Reggina che hanno calciatori di serie A, ma anche Bari, Catania, Catanzaro e tutte altre, quindi noi non possiamo competere con queste squadre. Dobbiamo divertirci senza pressione, noi facciamo da outsider. Ci giochiamo le nostre gare tranquillamente, cercando di proporre un calcio propositivo. La Reggina, esempio, ha un elemento come Denis che può fare la differenza quando subentra. Noi dobbiamo vivere il calcio domenica dopo domenica, un giorno sei un eroe e un giorno sei uno scemo.

Ci siamo sentiti telefonicamente con Luca Gallo, è stata una conversazione molto cordiale. Domenica spero di assistere ad una bella partita di calcio, uno spettacolo godibile”.

