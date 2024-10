Reggina: per Toscano i piacevoli dubbi nella zona offensiva. Chi sceglierà?

Il tecnico dalla cintola in su ha tutti a disposizione. Gli uomini migliori per sfondare la retroguardia più forte

Sarà la tredicesima formazione diversa in altrettante partite di campionato? Molto probabile, perchè mister Toscano nel momento in cui insieme al DS Taibi ha costruito la rosa della Reggina, ha voluto due formazioni titolari proprio per avere la possibilità di ritrovarsi un gruppo sempre fresco sul piano atletico e senza possibilità di subire traumi in caso di defezioni.

E nel momento in cui ci sono tanti giocatori di qualità, è normale che di partita in partita l’allenatore abbia dei dubbi almeno sullo schieramento iniziale, soprattutto quando l’intero gruppo si allena con grande determinazione e concentrazione. A Potenza torneranno a disposizione Rivas e Sounas, in quel ruolo dove sta facendo benissimo Bellomo. La scelta avverrà anche in base alle caratteristiche dell’avvesario.

Non meno complicata la decisione da prendere in quell’attacco dove Corazza ne è il cannoniere, Denis reduce da quattro gol nelle ultime due gare e Reginaldo rimane elemento di qualità e di prezioso supporto per ogni partner.

In queste circostanze i dubbi che ha mister Toscano vengono definiti… piacevoli.

