Del Grosso: ‘Reggina concreta ma fortunata. Perderà terreno’

Quando sei primo in classifica susciti interesse ed attiri grandi attenzioni. Dopo la conclusione della scorsa sessione di calciomercato, tutti davano come super favorito il Bari, mentre la Reggina nelle gerarchie era collocata dietro Ternana, Catanzaro e Catania. Dopo dodici giornate di campionato e con un percorso ancora comunque molto lungo, la squadra di Toscano si trova in testa alla graduatoria con sei punti di vantaggio sui galletti. Intervistato da tuttobari.com, questo il pensiero sulla squadra amaranto di Del Grosso ex calciatore dei pugliesi e attuale allenatore del Sora:

“E’ una squadra molto concreta che produce tanto in fase offensiva, ma c’è da dire che ha avuto un pò di fortuna ultimamente. Tutte le altre sono in corsa e anche il Catania non lo considero tagliato fuori. Più ti avvicini al primo posto da qui a fine 2019, meglio è. Questo campionato dice che non ci sono ammazza-campionato. Sono tutte delle squadre organizzate e strutturate. La Reggina sta andando bene ma vedrete che, entro il periodo delle feste natalizie, perderà un pò di terreno. Basta fallire 2 gare consecutive e guarda che casino succede. Nel calcio basta poco per esaltarsi ed altrettanto per deprimersi”.

Leggi anche

Leggi anche