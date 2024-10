Calcio, Capuano: ‘Con la Reggina subìto uno dei peggiori scippi della storia recente’

Ancora il tecnico su Taibi, il quale aveva parlato di vittoria strameritata: "Per la tensione non ha visto la partita..."

La polemica post Avellino-Reggina riguardo la vittoria ritenuta immeritata dal tecnico Capuano, non si placa a distanza di cinque giorni e l’allenatore dell’Avellino, in conferenza stampa., è tornato sull’argomento così come riportano i colleghi de ilciriaco.it: “Sono orgoglioso della prestazione e dei ragazzi contro la Reggina. Noi pensiamo a giocare a calcio, se il direttore Taibi dice che c’era un rigore a loro favore e che hanno strameritato di vincere vuol dire che come spesso accade per la tensione non ha visto la partita e gli hanno riportato male.

Se poi l’arbitro è il flop di tutti e tre i gironi…! Rimango sbigottito che un dirigente di tale spessore possa dire cose simili. Il salvataggio sulla linea l’ha fatto la Reggina, il palo l’abbiamo colto noi, il miracolo l’ha fatto Guarna. Checché ne dica abbiamo subito uno dei peggiori scippi della storia recente“.

