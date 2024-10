Potenza-Reggina: due ex amaranto nel muro difensivo lucano. E Toscano da giovanissimo…

Capolista fino a qualche settimana addietro, un rallentamento nelle ultime due giornate ha fatto si che la Reggina ne prendesse il posto in testa alla classifica. Ma il Potenza rimane comunque formazione temibile soprattutto davanti al pubblico di casa dove, fino al momento, non ha mai incassato una rete. Una squadra composta da giocatori di qualità ed esperienza in modo particolare in quel reparto arretrato dove si registra la presenza di due elementi che hanno indossato in passato la maglia amaranto.

Uno è Antonio Giosa, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e non particolarmente fortunato con la maglia amaranto visti i numerosi stop per infortunio. L’altro è Ramos Emerson, brasiliano, anni 39, mancino di qualità e dalle conclusioni potentissime, alla Reggina nella stagione 2011-12 con 38 presenze e 2 reti.

I due insieme a Silvestri compongono una linea difensiva quasi insuperabile che solo in occasione della trasferta di Monopoli ha totalmente ceduto, ma che fino a quella partita aveva subito solamente due reti e, come detto, nessuna fino al momento davanti ai propri tifosi.

Da questa parte, invece, un ex che non tutti ricordano abbia indossato la maglia del Potenza da giovanissimo. E’ il tecnico Mimmo Toscano che, pur rimanendo di proprietà della Reggina, nella stagione 1992-93 ha disputato in prestito un campionato in terra lucana con 20 presenze.

