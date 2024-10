Reggina, Toscano: “Primo tempo straordinario, dovevamo chiuderla”

Le parole del tecnico amaranto, dopo il pareggio della Reggina sul campo della Paganese.

“Tanto rammarico, i ragazzi meritavano la vittoria dopo il primo tempo straordinario con 5 occasioni per raddoppiare e chiuderla.

Questi pareggi in trasferta sono stati tutti simili, anche oggi se una squadra doveva vincere era la Reggina. Non dobbiamo guardare la classifica ma il nostro percorso come squadra.

Quando le squadre avversarie giocano, noi possiamo essere aggressivi e tirare fuori il nostro calcio. Quando c’è solo fisicità e lanci lunghi, per noi diventa più complicato come è stato oggi nel secondo tempo.

E’ impossibile pensare di fare 95 minuti come il primo tempo di oggi, saremmo dei marziani, per questo è importante chiuderla quando hai le occasioni.

Questa è la serie C, poi diventano complicate le gare se non sei bravo a chiudere. La Paganese si è chiusa a riccio dopo l’1a1, rinunciando a giocare. Non era semplice sfondare il loro muro, serviva qualche giocata o calcio piazzato.

Già da domani penseremo al derby con il Catanzaro. Ai tifosi dico di venirci a sostenere sabato, sono sicuro che saranno tanti e il loro sostegno è importante. Peccato, volevamo dedicargli oggi i tre punti al presidente Gallo per il suo compleanno”.