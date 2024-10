Reggina, Toscano: ‘Recuperati quasi tutti. Tifosi abbiamo bisogno di voi’

Dopo il doppio appuntamento con il Potenza tra campionato e Coppa Italia, la Reggina affronta nella sfida di domani la temibile Casertana. Squadra partita in maniera meno roboante rispetto alla passata stagione, pur rimanendo compagine temibile e con giocatori di categoria superiore in organico. Presenta l’incontro Mimmo Toscano: “La partita va preparata come una gara importantissima, perchè di fatto lo è. La Casertana ha un organico forte e qualcuno dei giocatori lo ho anche allenato.

Parliamo di società e squadra blasonate e quindi l’attenzione deve essere massima e questo i ragazzi lo sanno bene. Ci siamo costruiti il primato in classifica e tutti i numeri che oggi abbiamo al gruppo ho chiesto ancora la massima concentrazione, lo stesso atteggiamento, l’invito a non mollare mai la presa e non dare nulla di scontato.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia siamo riusciti a ricollegare la spina e questo per me è un aspetto fondamentale. Non credo ci possano essere dei contraccolpi, questo è un gruppo che sa benissimo come sono arrivate le vittorie e come arrivarci per le partite prossime. Noi analizziamo ogni gara in maniera molto critica anche quando vinciamo in maniera netta.

Rubin è già disponibile, Bertoncini pure, Marchi ha un problema al menisco e ne avrà ancora per un pò, Gasparetto proverà ad esserci.

In fase realizzativa mi aspetto qualcosa in più ma non dagli attaccanti, vorrei la pericolosità degli esterni e dei centrocampisti e dei difensori sulle palle inattive, pur essendo oggi la squadra con più gol fatti.

Il mio sogno e quello dei ragazzi è riempire lo stadio. I tifosi devono essere felici di farlo ed anche capire che la squadra ha bisogno di loro. I calciatori avvertono la presenza del pubblico e se vogliamo giocarci qualcosa di importante c’è assolutamente bisogno della tifoseria”.

